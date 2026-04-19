Follia a Monopoli, tifosi del Foggia invadono il campo. La polizia interviene

19/04/2026 | 23:26:05

Incredibile quanto accaduto al Veneziani di Monopoli, dove la partita tra i padroni di casa e il Foggia è stata sospesa al minuto 98 – sul risultato di 1-0 per i locali – per un’invasione di campo da parte di alcuni supporters del Foggia. Dopo aver lanciato diversi fumogeni sul terreno di gioco, dal settore ospiti c’è stato anche qualche tifoso che è riuscito ad “avventurarsi” nel rettangolo verde, prima di essere fermato dalle forze dell’ordine e arrestato. Dopo il disordine, la gara è finita 1-0 per i Gabbiani, con il Foggia che rischia la clamorosa retrocessione in Serie D.

Foto: sito Serie C