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Folgore Caratese, in arrivo il portiere Mouhamadou Sarr

13/10/2026 | 15:37:02

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Un portiere svincolato per la Folgore Caratese. Si tratta di Mouhamadou Sarr, classe 1997, ultima esperienza con lo Spezia. Sarr ha alle spalle una lunga militanza in Italia: le prime fasi della carriera a Bologna, tra gli altri club ha militato anche con Ascoli e Cremonese prima di approdare allo Spezia (si è svincolato qualche mese fa). Adesso una nuova opportunità in Serie C con la Folgore, pronto un contratto fino al prossimo giugno.