Folgore Caratese, grande impresa e promozione in Serie C

19/04/2026 | 17:09:31

La Folgore Caratese corona il sogno e approda in Serie C. Il pareggio contro il Real Calepina equivale a una storica promozione dalla D, premio strameritato dopo una stagione stradominata e che ha visto il club brianzola sempre in prima fila. La programmazione del presidente Michele Criscitiello, il grande lavoro dell’allenatore Nicola Belmonte, un centro sportivo tra i più invidiati come lo Sportitalia Village e il desiderio di una crescita esponenziale sintetizzata da scelte vincenti. Ora la Folgore Caratese entra con entrambi i piedi nel mondo dei professionisti del calcio, un passaggio fortemente voluto, prima tappa per un futuro che può regalare ulteriori soddisfazioni.

Credits: Folgore Caratese