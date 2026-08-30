Fofana: il Galatasaray lo aspetta. Ma non è da solo

30/08/2026 | 13:20:05

Youssouf Fofana lascerà il Milan, ma questa non è una notizia. Mai è stato in orbita Juventus, infatti le ultime scelte dei bianconeri sono diverse. Ci sono conferme assolute su quanto raccontato dalla Turchia pochi giorni fa, ovvero che il Galatasaray è in pressing e confida di aggiungere un altro rossonero all’organico attuale dopo aver ingaggio Leao. Fofana ha dato apertura, ma si è preso ancora qualche ora di tempo per valutare eventuali proposte provenienti dalla Premier.

Foto: X Milan