Fofana e il momento più difficile: “Avevo detto ai miei agenti di voler chiudere con il calcio”

24/11/2026 | 11:27:40

Wesley Fofana ha pensato seriamente di lasciare il calcio. Il difensore francese del Chelsea, oggi 25enne, ha raccontato il periodo complicato vissuto a causa dei continui infortuni muscolari, che per diverse stagioni gli hanno impedito di trovare continuità. Una situazione diventata così pesante da portarlo a prendere in considerazione anche il ritiro. In un’intervista concessa a ZackNaniTV, il centrale ha rivelato quanto fosse arrivato vicino a quella decisione: “Mi sono seduto con i miei agenti e ho detto loro: basta, ho finito con il calcio”. Parole che raccontano la difficoltà di convivere con una lunga serie di problemi fisici, soprattutto dopo il trasferimento al Chelsea nell’agosto 2022. Fofana era arrivato a Stamford Bridge dal Leicester per una cifra complessiva che poteva raggiungere i 75 milioni di sterline, dopo essersi affermato tra i difensori più promettenti della Premier League. Ma l’avventura londinese è stata condizionata fin da subito dagli infortuni: dopo il debutto con i Blues, il francese rimase fuori per sei mesi, tornando in campo soltanto nel febbraio 2023.

Foto: instagram Fofana