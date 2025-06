Fluminense-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali

17/06/2025 | 17:16:54

Ecco le scelte di Portaluppi e Kovac per Fluminense-Borussia Dortmund, match valevole per la fase a gironi del Mondiale per Club.

Fluminense (4-3-3): Fabio; Xavier, T.Silva, Freytes, Rene; Nonato, Martinelli, Hercules; Arias, Everaldo, Canobbio. Allenatore: Renato Portaluppi.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Gross, Svensson; Brandt, Adeyemi; Guirassy. Allenatore: Niko Kovac

FOTO: Instagram Dortmund