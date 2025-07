Fluminense-Al Hilal, le formazioni ufficiali

04/07/2025 | 20:10:12

Alle 21.00 scenderanno in campo Al Hilal e Fluminense per i quarti di finale del Mondiale per Club.

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio, Ignacio, Thiago Silva, Freytes; Samuel Xavier, Bernal, Martinelli, Nonato, Fuentes; Arias, Cano. All. Portaluppi.

AL HILAL (3-5-2): Bounou; Koulibaly, Moteb, Renan Lodi; Cancelo, Milinkovic-Savic, Kanno, Ruben Neves, Nasser; Malcom, Marcos Leonardo. All. Inzaghi.

Foto: Instagram Fifa Club World Cup