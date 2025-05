Florenzi: “Felice di essere tornato in campo. Ora riportiamo il Milan dove merita”

25/05/2025 | 16:22:12

L’esterno del Milan, Alessandro Florenzi, su Instagram ha affidato le proprie sensazioni dopo il ritorno in campo dopo un grave infortunio.

Queste le sue parole: “Tornare in campo è una gioia personale, figlia di un percorso personale che mi sono portato dietro. Viene dopo una stagione dove non siamo stati all’altezza e vedremo il da farsi il prossimo anno. Dall’inizio dell’anno non siamo stati continui sotto alcuni aspetti. Ovvio che la Serie A è un campionato di livello massimo dove non puoi sbagliare e noi abbiamo sbagliato tanto. Da domani dobbiamo spingere per riportare il Milan dove merita. Si riparte dai giocatori che hanno voglia di lottare per questa maglia e da un gruppo coeso che non è mai mancato”.

Foto: Instagram Florenzi