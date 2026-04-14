Flop Ternana, eppure il problema era quello di esonerare

14/04/2026 | 13:45:51

Un altro club prestigioso di Serie C in grande crisi. Peggio ancora: in liquidazione volontaria. È la Ternana, ulteriore conferma della situazione drammatica in quel campionato, ogni anno ci sono città che calcisticamente spariscono. E soprattutto non esistono controlli preventivi in grado di evitare simili disastri. Adesso non è il caso di aspettare le ultime decisioni della famiglia Rizzo che, fino a poche settimane fa, aveva l’urgenza di esonerare un allenatore (nel caso specifico Liverani) piuttosto che occuparsi di una situazione che definirla delicata evidentemente è un eufemismo. Come se la Ternana rischiasse la retrocessione (la classifica dice l’esatto contrario) piuttosto che un futuro nebuloso, sono i recenti fatti che lo dicono. E bisognerebbe che la famiglia Rizzo desse qualche spiegazione esaustiva, cosa che evidentemente non sta avvenendo. Semplicemente perché anziché spiegare ha fatto saltare il banco, mettendo il club in liquidazione. Per il dg Mangiarano l’ennesimo flop in carriera, una collezione infinita.

Foto: logo Ternana