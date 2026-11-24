Flick: “Yamal non ci sarà. Cubarsi è disponibile, non aveva niente di grave. De Jong? Amo la sua disponibilità a giocare ovunque”

24/11/2026 | 17:04:19

Hansi Flick presenta la sfida contro gli azeri del Sabah, in programma mercoledì alle 18:45 al Baku Olympic Stadium. Il Barcellona dovrà fare a meno di Lamine Yamal, rimasto a casa a scopo precauzionale.

Su Yamal: “Abbiamo giocato senza di lui in altre occasioni. Ieri mattina abbiamo deciso che doveva restare a casa. Speriamo che si riprenda bene e che sia con noi il prima possibile”.

Su De Jong: “Quello che mi è piaciuto di più è stata la sua disponibilità ad aiutare la squadra ovunque fosse necessario. Frenkie è uno dei migliori centrocampisti al mondo e abbiamo bisogno di lui. Vedremo dove giocherà domani, ma sono soddisfatto del suo ottimo livello”.

Su Cubarsi: “È già disponibile. Quello che aveva non è niente di grave o pericoloso, ma potremmo comunque dargli più tempo per riprendersi. Ma potrebbe giocare anche domani. Vedremo quale decisione prenderemo”.

Foto: X Barcellona