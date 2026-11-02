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Flick prepara la sfida con l’Aston Villa: “Sono molto contento delle 100 vittorie”

02/11/2026 | 13:25:02

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Il Barcellona si avvicina alla quarta giornata della fase campionato di Champions League con l’obiettivo di ritrovare continuità anche in Europa. Alla vigilia della sfida contro l’Aston Villa, Hansi Flick è intervenuto in conferenza stampa insieme ad Anthony Gordon, facendo il punto sulla situazione della squadra e sulle aspettative per il prossimo impegno.Hansi Flick ha sottolineato l’importanza della risposta della squadra, in campionato dichiarando: Abbiamo reagito bene. È quello che volevo vedere”. Il tecnico tedesco ha raggiunto anche un traguardo importante, centrando le 100 vittorie sulla panchina del Barcellona. Un risultato che ha commentato con soddisfazione: Sono molto contento delle 100 vittorie. È una situazione fantastica”. Adesso, però, l’attenzione è rivolta alla Champions League e all’impegno contro l’Aston Villa. Flick dovrà fare i conti soprattutto con le numerose assenze nel reparto difensivo. Una situazione che lo ha portato a essere molto chiaro sulle difficoltà delle prossime partite: Dobbiamo sopravvivere a queste due gare, ha spiegato, riferendosi agli appuntamenti contro Aston Villa e Atlético Madrid. Flick ha poi sottolineato come molti giocatori non hanno recuperato per la gara: “Jules Koundé, Eric Garcia e Andreas Christensen non si sono allenati oggi e restano indisponibili, così come Xavi Espart e Dani Olmo“.

Foto: x Barcellona

 