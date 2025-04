Flick: “Inter forte, per molti calciatori nerazzurri sarà l’ultima occasione di vincere la Champions”

30/04/2025 | 17:14:21

Intervistato da Amazon Prime Video prima di Barcellona-Inter, il tecnico dei catalani Hansi Flick ha detto la sua anche sulla squadra di Simone Inzaghi: “Conosciamo bene la loro forza: è una squadra di grande esperienza, piena di campioni in tutti i ruoli. Hanno giocatori di 36-37 anni che sanno che questa potrebbe essere l’ultima chance per arrivare in finale, e daranno sicuramente tutto”. L’allenatore dei catalani ha poi speso parole di apprezzamento per il lavoro della stessa società spagnola. “Per noi non si tratta solo di sollevare trofei, ma di farlo nel modo giusto. Abbiamo una filosofia ben definita e vogliamo continuare a rispettarla. In questa stagione molti ragazzi sono cresciuti e ci stanno aiutando a raggiungere traguardi importanti”.

FOTO: Twitter Barcellona