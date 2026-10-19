Flick: “Il PSG è più maturo di noi. Raphinha può tornare titolare. Luis Enrique? Allenatore eccezionale”

19/10/2026 | 19:16:40

Hansi Flick presenta il big match contro il PSG in conferenza stampa.

Su Raphinha: “Potrebbe essere un titolare”.

Su Luis Enrique: “Ha vinto due Champions League consecutive. La sua squadra gioca un calcio fantastico. È un eccellente allenatore, uno dei migliori al mondo. Mi piace il loro dinamismo, la loro intensità, il modo in cui premono, come giocano e ruotano. I giocatori cambiano ruolo frequentemente. Sono molto flessibili. Lo adoro. È scandaloso come questa squadra si sia evoluta. Sta facendo un lavoro fantastico”.

Sul PSG: “Sono più maturi. Gli ultimi anni sono migliorati insieme. Quello che hanno realizzato è incredibile. Nell’ultima partita di Ligue 1, hanno cambiato la partita negli ultimi dieci minuti. Hanno molta qualità, anche in panchina. Sono una squadra impressionante”.

Foto: X Barcellona