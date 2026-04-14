Flick: “Il Barcellona parte sempre per vincere la Champions, dobbiamo migliorare e lo faremo”

14/04/2026 | 23:49:36

Flick ha parlato a Sky Sport dopo l’eliminazione del Barcellona dalla Champions League: “Entrambe le partite sono state giocate molto bene da parte nostra, loro hanno segnato un gol in più. Le abbiamo provate tutte oggi giocando una partita fantastica e avendo tante occasioni per segnare anche nel primo tempo. Quando iniziamo una stagione vogliamo sempre vincere la Champions League, noi siamo il Barcellona. Siamo una squadra giovane, dobbiamo migliorare e lo faremo”.

Foto: X Barcellona