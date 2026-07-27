Flamengo, senti il presidente: “Prenderemo Thiago Almada dall’Atlético Madrid”

27/07/2026 | 16:30:22

Luiz Eduardo Baptista, presidente del Flamengo, nel corso di una conferenza stampa volta a difendere la salute finanziaria del club brasiliano, ha più volte fatto il nome dell’esterno argentino, in forza all’Atlético Madrid, Thiago Almada.

Ha esordito dicendo: “Oggi non parlerò di Almada. Se qualcuno ha già preparato la notizia, non la mandi, sarà pessima”. Poco dopo, però, mentre rispondeva alle accuse secondo cui il Flamengo avesse difficoltà economiche a pagare gli agenti dei calciatori, ha fatto il nome proprio dell’esterno dell’Atlético: “Qualcuno pensa forse che se non posso pagare l’agente, posso pagare le commissioni di Almada? Le proporzioni sono le stesse? Non ha senso. Dicono che prenderemo Almada e che siamo in bancarotta. Quindi, la stessa persona non può dire che prenderemo Almada.

Infine, smentendo sé stesso, Baptista ha di fatto annunciato Almada: “L’ingaggio sarà finalizzato e annunciato dal settore calcio”.

Foto: Sito UEFA