Flamengo, il presidente Landim: “Abbiamo i soldi per riscattare Gabigol, la scelta spetta a lui”

Il presidente del Flamengo, Rodolfo Landim, ha speso parole importanti nei confronti di Gabigol in un’intervista rilasciata a Esporte Interativo. Il giocatore, arrivato in prestito dall’Inter, potrebbe rimanere in Brasile: “Il contratto di Gabigol termina dopo il Mondiale per Club. Ha chiesto tempo per valutare le alternative. Ha chiarito che ama i tifosi del Flamengo ed è ricambiato. Ora dipende da lui. Il Flamengo ha i soldi che l’Inter chiede. Deve essere lui a voler restare, è un professionista che deve valutare le offerte che ha ricevuto“.

Foto: Twitter Flamengo