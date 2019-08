Flamengo, il presidente: “Dobbiamo negoziare con l’Inter per Gabigol”

All’Inter non ha lasciato un ricordo indimenticabile, eppure Gabigol sta facendo benissimo ora che tornato in Brasile. Tanto che Rodolfo Landim, presidente del Flamengo, si dice pronto al dialogo con i nerazzurri per intavolare una nuova trattativa. Queste le sue parole a Fox Sports: “La volontà di Gabigol di venire da noi era così forte che siamo riusciti a convincere l’Inter a lasciarlo in prestito un altro anno pagando noi l’intero stipendio. Ora però si avvicina il momento di negoziare con i nerazzurri. Siamo contenti che Gabigol sia felice nel Flamengo e noi siamo contenti di lui. Però dobbiamo parlare, capire le alternative che ha l’Inter e anche se arriveranno altre proposte, stiamo aspettando il momento giusto“.

Foto: twitter personale