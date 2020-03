Flamengo, il ds Spindel: “Trattativa non semplice con l’Inter, ma Gabigol voleva continuare qui”

Bruno Spindel, direttore sportivo del Flamengo, ha parlato della trattativa legata al riscatto di Gabigol: “Il giocatore voleva restare al Flamengo. Ma ovviamente ha ricevuto altre proposte e noi avremmo potuto perderlo. Ma la relazione con il rubronegro e con i nostri tifosi hanno fatto sì che il giocatore stesse lontano dalle altre offerte. Abbiamo sempre confidato nella sua permanenza. Difficile negoziare con Marotta e Ausilio? È stato molto dura. Ma sempre tutto giusto e trasparente. Il Flamengo – afferma come riporta FcInterNews – ha la massima stima per loro due e per l’Inter”.