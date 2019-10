Fisicità e visione di gioco: ecco chi è Rodwell, il centrocampista scelto dalla Roma

La Roma, come riferito in precedenza, è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo a causa dei troppi infortuni. Nella sfida di Europa League contro il Borussia Gladbach e Fonseca è stato costretto a schierare Mancini nel ruolo inedito di mediano, comunque con discreti risultati. Il direttore sportivo Petrachi, dopo un’attenta ed oculata analisi sul mercato degli svincolati, come hanno riferito i colleghi del Daily Mail alle 21.52 italiane, ha scelto Jack Rodwell. Si tratta di un centrocampista sul quale in passato si parlava più che bene e si puntava tanto, anche in ottica Nazionale. Rodwell nasce a Southport l’11 marzo del 1991 e inizia a giocare a calcio all’età di 7 anni nelle giovanili dell’Everton e, dopo aver compiuto l’intera trafila, debutta in prima squadra nel 2007. Grazie al suo ottimo rendimento (85 presenze e 4 gol) nel 2012 attira le attenzioni del Manchester City che lo acquista per 20 milioni di euro. La sua fisicità e l’ottima visione di gioco impressionano la dirigenza dei Citizens, ma lo spazio a disposizione è veramente poco e in due stagioni scende in campo soltanto 16 volte siglando 2 reti. Così, nell’estate del 2014, passa al Sunderland per la cifra di 13 milioni, altre due annate (67 match e 5 centri) e avviene il divorzio con la naturale scadenza del contratto. Nel mercato estivo del 2018 firma a parametro zero con il Blackburn Rovers, club di Championship. Dopo 21 gare e un solo gol conclude anche quest’esperienza e, complice qualche piccolo problema fisico, rimane nuovamente svincolato. Ora, nel futuro del 28enne, potrebbe esserci l’Italia, la Roma e, quindi, la Serie A. Stasera Rodwell era già all’Olimpico per osservare quelli che potrebbero ben presto diventare i suoi nuovi compagni. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca e la firma sul contratto fino al prossimo 30 giugno 2020.

Foto: footballleagueworld