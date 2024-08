Fiorentina-Venezia, le formazioni ufficiali

La Fiorentina e il Venezia scenderanno in campo al Franchi alle 18.30 per la seconda giornata di Serie A. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Dodo; Biraghi; Amrabat; Ranieri; Comuzzo; Kean; Richardson; Parisi; Barak; Kouame. All: Palladino.

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Altare; Idzes; Sverko; Candela, Andersen, Duncan, Zampano; Oristanio, Ellertsson; Gytkjaer. All: Di Francesco.

Foto: Instagram Fiorentina