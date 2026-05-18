Fiorentina, operazione al crociato riuscita per Parisi: “Bisogna ripartire più forti. Grazie a tutti”

18/05/2026 | 21:38:52

La Fiorentina ha perso per diverso tempo Fabiano Parisi. L’esterno ha subito la rottura del legamento crociato. Il giocatore ha così scritto sui social: “Non è stato un momento semplice, ma mi ha ricordato quanto siamo più forti di quello che crediamo. L’intervento è andato bene, ora inizia il percorso di recupero. Un giorno alla volta, con pazienza e forza.

Mi sento di dire grazie! Grazie a chi mi è stato vicino, a chi mi ha supportato con un messaggio, una chiamata o anche solo un pensiero. A volte le difficoltà ci fermano per insegnarci a ripartire ancora più forti”.

Foto: Instagram personale