Fiorentina, nessuna lesione per Gudmundsson. La nota del club

Sospiro di sollievo per la Fiorentina e Albert Gudmundsson dopo l’infortunio rimediato nel corso della sfida pareggiata contro il Torino.

Il centrocampista della Fiorentina era stato costretto al cambio dopo una botta subita alla caviglia sinistra. Sottoposto agli esami strumentali, gli esiti escludono lesioni. Di seguito il comunicato del club toscano: “ACF Fiorentina comunica che nel primo pomeriggio di ieri, domenica 8 febbraio, il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti clinici-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Fiorentina-Torino. Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni capsulo-legamentose acute a carico della caviglia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico e riabilitativo previsto e sarà rivalutato nei prossimi giorni”.

Foto: sito Fiorentina