Fiorentina, interesse per l’attaccante Zoma del Norimberga
26/08/2026 | 15:33:53
In attesa di risolvere il quiz Kean, la Fiorentina si muove sul mercato in entrata. Secondo quanto svelato da Flavio Ognissanti per Passione Fiorentina c’è interesse per l’attaccante italiano (nato a Merate in provincia di Lecco) Mohamed Ali Zoma, classe 2003 di proprietà del Norimberga. La richiesta è di 15 milioni. Zoma è un esterno offensivo che gioca prevalentemente sulla corsia mancina, ma può essere utilizzato anche da punta centrale.
Foto: sito Albinoleffe