Fiorentina-Genoa, le formazioni ufficiali

A scendere in campo, alle ore 15:00, per il 23° turno di Serie A saranno Fiorentina e Genoa. La Viola ha bisogno di vincere per continuare la sua rincorsa alle coppe europee, mentre il Grifone vuole vincere per staccarsi in maniera decisiva dalla zona retrocessione. Qui di seguito le formazioni ufficiali della gara.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Richardson; Beltran, Gudmundsson, Folorunsho; Kean.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Thorsby, Frendrup; Miretti, Cornet, Masini; Pinamonti.

