Fiorentina, frattura del IV metacarpo per Mastantuono. Si opera, ma torna con il Como

13/10/2026 | 21:58:54

Il report della Fiorentina su Mastantuono: “ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Franco Mastantuono è stato sottoposto ad intervento ambulatoriale di riduzione e sintesi di frattura del IV metacarpo della mano sinistra occorsa a seguito di un trauma contusivo durante la gara di campionato Genoa-Fiorentina. Da domani il calciatore riprenderà la regolare attività con il gruppo e sarà a completa disposizione per il prossimo impegno di campionato”.

foto x fiorentina