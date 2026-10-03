Fiorentina, Ferrari: “Commisso sarebbe stato il più felice al mondo per il centenario”

03/10/2026 | 20:38:05

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari si è espresso sul momento della squadra toscana: “Momenti belli ce ne sono stati davvero tanti. Abbiamo iniziato a ricordarlo a luglio e andremo avanti fino a dicembre. La festa in piazza in città è stata unica. Il presidente Commisso è stato travolto dall’affetto. La famiglia Commisso vuole portare avanti il sogno iniziato otto anni fa da Rocco Commisso. Rocco ci è mancato tantissimo. Sarebbe stata la persona più felice al mondo per questo centenario. Avrebbe reso molto più semplici diverse cose per la naturalezza con cui affrontava le cose. Suo figlio e sua moglie stanno portando avanti il suo sogno. Purtroppo si è goduto poco Firenze. Rocco si era accorto che mancavano tutte le strutture: giovanili, squadra femminile, dirigenza erano tutti sparsi” le parole al Festival dello sport.

Foto: X Fiorentina