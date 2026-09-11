Fiorentina, che tango! Tripletta di Mastantuono, gol di Pellegrino, 4-2 a Venezia

11/09/2026 | 22:43:30

Una partita piena di emozioni, terminata con un successo viola, quella tra Venezia e Fiorentina (2-4).

Il Venezia parte meglio degli avversari e, dopo soli 22′, trova la rete del vantaggio con Akor Adams, che segna così la sua prima rete in Serie A. La Fiorentina, trovandosi in svantaggio, inizia a prendere in mano il pallino del gioco alla ricerca del pareggio. Al 29′, i viola riescono a trovare la rete con Mastantuono che, appena un minuto dopo, al 30′, si conferma protagonista del match firmando la doppietta personale e portando la Fiorentina in vantaggio. Le due squadre tornano dunque negli spogliatoi sul punteggio di 2-1.

Nel secondo tempo, il Venezia domina il possesso palla senza però riuscire a trovare il fondo della rete. I viola, più cinici e attenti grazie al vantaggio ottenuto, sfruttano meglio le occasioni create, riuscendo ad allungare le distanze al 66′ grazie alla rete di Pellegrino. All’84’, Mastantuono segna nuovamente, firmando la sua prima tripletta in viola. Pochi minuti dopo, all’87’, il Venezia accorcia le distanze con la rete di Hainaut, una magra consolazione visti i pochi minuti rimasti.

La partita termina quindi sul 4-2, con la Fiorentina che riesce a conquistare i suoi primi tre punti di questa stagione di Serie A.

Foto: X Fiorentina