Fiorentina, 4-1 al Benevento in Coppa Italia. Debutta Mastantuono, da valutare Atta

14/08/2026 | 23:17:33

La Fiorentina vince 4-1 contro il Benevento ai 32esimi di Coppa Italia. Tutto facile per i viola che si impongono con facilità.

Pronti via, vantaggio dei viola con Gudmundsson dopo due minuti. Il Benevento prova a venire fuori, ma la Fiorentina, sorniona, colpisce e fa male con Kean al 35′ che fa il 2-0. Fiorentina che domina la gara e al 48′ arriva il 3-0 con Ranieri e al 50′ il poker con Ndour. Al 54′ i sanniti trovano la rete con Lamesta. Poi la Fiorentina si diverte e fa esordire Mastantuono e il più giovane debuttante della storia della Fiorentina, Federico Croci, a 16 anni. Unico neo, le condizioni di Atta, costretto a uscire nella ripresa.

Finisce 4-1 Fiorentina che avanza ai sedicesimi di finale. Al secondo turno sfida alla vincente del derby Pisa-Empoli. In ogni caso sarà un derby.

Foto: X Fiorentina