Finlandia, l’FC Haka retrocede. I tifosi incendiano lo stadio

11/12/2025 | 15:27:00

Follia in Finlandia, dove i tifosi dell’FC Haka, uno dei club prestigiosi del Paese, con 9 titoli vinti, è retrocesso in seconda divisione ottenendo la miseria di 17 punti. Un’onta troppo grave per i suoi sostenitori che hanno contestato la società e i calciatori. Ma purtroppo si è arrivati anche a qualcosa di ancora più tragico, infatti tre di loro hanno appiccato un incendio allo stadio Tehtaan Kentta. Le fiamme hanno distrutto le tribune e il terreno di gioco, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I tre, come riportano fonti giudiziarie finlandesi, sarebbero addirittura tutti minorenni.

Foto: TNT Sports