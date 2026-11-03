FIGC: Malagò ha presentato la sua candidatura. Ci sono le firme di 11 club di Serie A

03/11/2026 | 19:29:28

Giovanni Malagò ha depositato, nel tardo pomeriggio odierno, la sua candidatura come presidente della FIGC. Il commissario della Federcalcio gode dell’appoggio di undici club della Serie A: Bologna, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Lecce, Monza, Napoli, Parma, Roma, Torino e Udinese. Il suo sfidante, Adriano Galliani, avrà tempo fino a domani sera alle 23:59 per depositare la propria candidatura, prima delle elezioni in programma il prossimo 14 dicembre. L’ex dirigente di Milan e Monza è supportato da Atalanta, Cagliari, Como, Inter e Milan.

Foto: Instagram Malagò