FIGC, convocato per domani alle 12 il Consiglio Federale

27/07/2026 | 21:41:19

La FIGC ha convocato per domani alle 12 il Consiglio Federale. Tra i temi del giorno ovviamente, come noto, la nomina di un CT della Nazionale dopo il terremoto di oggi.

La nota: “È stata convocata per le ore 12 di martedì 28 luglio la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione del verbale della riunione dello scorso 1° luglio, alle comunicazioni del presidente e alle modifiche regolamentari, i seguenti punti: informativa del segretario generale; l’elezione dei componenti del Comitato di Presidenza; l’integrazione dell’organico del campionato di Serie C; la nomina del presidente del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; le date dell’attività agonistica ufficiale della stagione sportiva 2026/2027 per i campionati nazionali; varie ed eventuali”.

Foto: Instagram Malagò