FIFA, incontri “costruttivi” con le associazioni degli agenti di tutto il mondo

La FIFA si è messa in contatto con le associazioni degli agenti di tutto il mondo. A proposito di questo ne ha parlato Luis Villas-Boas Pires, responsabile Fifa degli agenti: “Vorremmo ringraziare le associazioni degli agenti che hanno partecipato e per il loro contributo positivo al dialogo. C’è un obiettivo comune in termini di innalzamento degli standard etici e professionali di questo ruolo, a tutela dei giocatori e nell’ottica di promuovere una maggiore solidarietà e omogeneità contrattuale. Si tratta di salvaguardare l’integrità dello sport e garantire il corretto funzionamento del sistema per i trasferimenti”.

FOTO: Logo FIFA