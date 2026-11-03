Feyenoord, Van Bronckhorst: “Inter? Ha tanti campioni, è stato troppo difficile per noi”

03/11/2026 | 23:39:40

Le parole del tecnico del Feyenoord Van Bronckhorst in conferenza stampa: “Sorpresi dalla qualità dell’Inter? Non è stata una sorpresa, ma abbiamo giocato i primi 15′ alla pari. L’Inter sa meglio di noi cosa fare in partite come questa perché hanno tantissimi calciatori di alta qualità. Importante ora è trovare le energie per la prossima di campionato. E’ una sconfitta come quella col Barcellona, ma oggi abbiamo iniziato bene e non abbiamo avuto fortuna. Dopo il primo gol sapevamo che fosse difficile rimontare, poi è diventata ancora più complicata. All’intervallo avevo chiesto di fare almeno un gol per provare a riaccendere anche il pubblico, ma non ci sono stati spazi per renderci pericolosi. Abbiamo avuto qualche piccola opportunità nel primo tempo, ma è stata una gara troppo difficile per noi”.

Foto: X Feyenoord