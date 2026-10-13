Feyenoord-Como, l’allenatore Van Bronckhorst: “Loro non sono al livello del Barcellona, ma il modo di giocare è simile”

13/10/2026 | 17:46:11

Cresce l’attesa per la prima trasferta europea della storia del Como. Gli uomini di Fabgreas giocheranno al De Kuip, casa del Feyenoord, volenteroso di riscattare la netta sconfitta incassata a Barcellona un mese fa. In conferenza stampa, l’allenatore Van Bronckhorst ha esaltato i lariani: “Vogliono avere la palla e creare le occasioni grazie al gioco di posizione. I passi avanti che hanno fatto negli ultimi anni sono quasi inesistenti nel calcio di oggi. Storie come quella del Como sono fiabe. Dimostrano che possono rendere le cose difficili per qualsiasi avversario, come dimostrato con il pari contro la Roma. Il Como non è al livello del Barcellona, ma il modo di giocare è simile”.

Foto: X Feyenoord