Ferrazza grande occasione: la vita riparte dal Grasshoppers

05/08/2026 | 22:00:15

Diego Ferrazza ha dimostrato di essere un talento di qualità, attaccante classe 2007 in grado di ritagliarsi uno spazio importante. Da pochi giorni è al Grasshoppers, lo Spezia ha accettato una cifra tra i 150 e i 200 mila euro, è stati accolto benissimo in Svizzera e andrà seguito con attenzione. Alle spalle una trafila di 8 anni all’Empoli e di altri tre con lo Spezia che evidentemente non ha potuto trattenerlo. Tre anni di contratto più opzione, l’affare è stato definito dall’agente FIFA Marco Piccioli con Bernardo Brovarone intermediario. Adesso la grande ribalta del Grassopphers, un’occasione per mettere in evidenzia qualità evidenziate

durante vari anni di settore giovanile.