Il dg Ferrari: “Rinnovo Kean? Noi e Commisso gli siamo stati vicini”. Poi il commento sul mercato

31/08/2025 | 18:30:26

A margine della sfida dell’Olimpico Grande Torino tra Torino e Fiorentina, il direttore generale viola, Alessandro Ferrari, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole: “Rinnovo Kean? Abbiamo creduto in lui, lui ci ha dato tanto. Il presidente Rocco Commisso gli è stato vicino. Ha fatto un ennesimo sforzo e speriamo che sia un anno bello per tutti”. Sul mercato: “Siamo a posto così”.

Foto: X Fiorentina

