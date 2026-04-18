Ferrara: “Spalletti? Ha lo spogliatoio in mano, ma soprattutto l’esperienza e la bravura per guidare la Juve”

18/04/2026 | 10:22:50

L’ex difensore di Napoli e Juventus, Ciro Ferrara, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Se condivido la scelta di rinnovare Spalletti? Per quello che Luciano ha fatto, direi che ci sono pochi dubbi: la squadra ha forse lasciato per strada qualche punto, per esempio contro il Cagliari, ma a livello di occasioni da rete ha sempre creato tantissimo. Fino a qualche settimana fa era in debito con la fortuna, ma a Bergamo ha centrato un successo… sofferto. Il suo principale merito? Ha lo spogliatoio in mano, ma soprattutto l’esperienza e la bravura per guidare la Juve. Se lo scudetto di quest’anno è dell’Inter? Sì, direi di sì. Da qualche settimana, aggiungo… Chivu è stato bravo perché, anche se ha una squadra molto profonda, ha gestito bene il gruppo. Non era così scontato che un allenatore alla prima esperienza, pur bene inserito nell’ambiente, ci riuscisse. Ho vissuto una situazione del genere e non è andata bene… D’accordo c’è stata l’eliminazione dalla Champions contro il Bodo, ma tanto di cappello a Chivu”.

Foto: sito UEFA