Ferran Torres: “Mi dispiace non aver portato Pedri con me a Parigi, mi manca molto”

22/09/2026 | 12:10:16

Intervistato da El Hormiguero, Ferran Torres ha parlato del suo passaggio al PSG: “Mi sto adattando bene perché noi calciatori dipendiamo molto da quello che succede in campo. Quando hai un buon rendimento, i problemi fuori dal terreno di gioco diminuiscono. Questa settimana è stata difficile perché sto ancora traslocando e devo portare molte cose da Barcellona. L’unica cosa che non ho potuto portare con me è Pedri. Mi manca già molto. È complicato trasferirsi, non solo per te ma anche per chi ti sta vicino. Un giorno sei qui, il giorno dopo stai facendo le valigie”.

foto x barcellona