Ferran Torres: “Ho un contratto col Barça, ma nel calcio non si sa mai. Spero di prendere la decisione giusta”

03/08/2026 | 18:04:07

L’uomo che con il suo gol ha regalato il secondo Mondiale alla Spagna è al centro di tante voci di mercato. Ferran Torres, 26 anni, ha un contratto con il Barcellona fino al 2027 e, come riportano diversi media spagnoli, le trattative per il suo rinnovo si sarebbero arenate. Alla finestra, infatti, ci sarebbe il PSG di Luis Enrique, in forte pressing sull’ex Manchester City. Ferran, ospite del programma “Today” in onda sulla NBC, ha parlato del suo futuro: “Ho un contratto con il Barcellona, ma nel calcio non si sa mai. Il primo passo è prendere la decisione giusta, ma non la so ancora. Il mio sogno? Essere felice. Il gol in finale? Quando la partita è finita, non ricordavo nemmeno come fosse avvenuto il gol, solo che sono impazzito e ho corso, è stato incredibile. Ho visto la rete migliaia di volte”.

Foto: Instagram Ferran Torres