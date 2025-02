Ferguson verso il rientro: il Parma è nel mirino

Arrivano buone notizie in casa Bologna. Ferguson infatti, dopo l’infortunio subito in Uefa Champions League, sembrerebbe avvicinarsi sempre di più al rientro in campo. Il peggio, dunque, è ormai alle spalle con lo scozzese che ha dato ottimi segnali di ripresa. La volontà del calciatore, ma soprattutto la speranza di Vincenzo Italiano sarebbe quella di riaverlo a disposizione per la gara di campionato contro il Parma. Certo è che difficilmente, se dovesse essere presente tra i convocati, partirà dal 1′ di gioco. Il tecnico italiano infatti, con tutta probabilità, sarà cauto e cercherà di fargli ritrovare la migliore condizione partita dopo partita.

FOTO: Instagram Ferguson