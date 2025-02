Ferguson rientra in gruppo: sospiro di sollievo per Italiano

Lewis Ferguson è rientrato in gruppo. Una grande notizia per Italiano che lo avrà a disposizione in vista della sfida contro il Parma. A comunicarlo è stato il Bologna tramite un comunicato sul proprio sito: “Continua la preparazione della squadra a Parma di domenica: oggi i rossoblù hanno svolto lavoro tattico e partitella, con Lewis Ferguson che è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni. Differenziato per Odgaard, terapie per Pedrola”.

FOTO: Instagram Ferguson