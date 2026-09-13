Ferguson: “Per noi è un momento negativo. Sabato in casa dobbiamo fare punti”

13/09/2026 | 20:55:38

Il centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Il primo tempo è andata abbastanza bene, poi nella ripresa non so perché ma eravamo troppo bassi e abbiamo perso intensità ed energia. Perdere così fa male, dopo quattro partite un solo punto non basta per una squadra come la nostra. Cosa è mancato? Forse nel secondo tempo soprattutto ci è mancato l’ultimo passaggio, eravamo sotto pressione e non riuscivamo a giocare in avanti. Ci siamo presi pochi rischi con la palla e anche il Napoli ha giocato bene. Per noi è un momento negativo, dobbiamo restare uniti. Ho visto una crescita. Siamo partiti male ma dobbiamo andare avanti. Sabato in casa dobbiamo fare punti”.

Foto: sito Bologna