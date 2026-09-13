TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Ferguson: “Per noi è un momento negativo. Sabato in casa dobbiamo fare punti”

13/09/2026 | 20:55:38

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

Il centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Napoli. Queste le sue parole:
“Il primo tempo è andata abbastanza bene, poi nella ripresa non so perché ma eravamo troppo bassi e abbiamo perso intensità ed energia. Perdere così fa male, dopo quattro partite un solo punto non basta per una squadra come la nostra. Cosa è mancato? Forse nel secondo tempo soprattutto ci è mancato l’ultimo passaggio, eravamo sotto pressione e non riuscivamo a giocare in avanti. Ci siamo presi pochi rischi con la palla e anche il Napoli ha giocato bene. Per noi è un momento negativo, dobbiamo restare uniti. Ho visto una crescita. Siamo partiti male ma dobbiamo andare avanti. Sabato in casa dobbiamo fare punti”.
Foto: sito Bologna