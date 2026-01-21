Ferguson: “Cercheremo di portare a casa la vittoria. Sto dando il massimo, mi sento pronto per giocare”

21/01/2026 | 16:00:53

Il centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Celtic Glasgow. Queste le sue parole:

“Siamo in un momento difficile ma domani ci aspetta un’altra partita da giocare e un’altra competizione e vogliamo fare punti. L’abbiamo preparata come al solito e cercheremo di portare a casa la vittoria. Come sto fisicamente? Sto bene, non ho saltato alcun allenamento, sto dando il massimo ogni giorno e mi sento pronto per giocare. Il Celtic? Sono una squadra forte. Hanno cambiato allenatore due volte ma dobbiamo stare attenti. In carriera ho giocato molte volte contro di loro, posso dire che hanno calciatori di valore”.

Foto: sito Bologna