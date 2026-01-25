Ferguson: “Abbiamo fatto una buona partita per 60 minuti. Quello su Skorupski per me non è rosso, c’erano tre giocatori intorno”

25/01/2026 | 18:52:14

Il centrocampista del Bologna, Lewis Ferguson, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita contro il Genoa. Queste le sue parole:

“E’ una sconfitta pesante. Abbiamo fatto una buona partita per 60 minuti. Per me non è da rosso quello su Skorupski. C’erano tre giocatori intorno. Non è così facile fare gol da 30-40 metri. E’ un giallo ma l’arbitro ha deciso e poi dopo hanno fatto tre gol incredibili. Complimenti a loro ma per noi è impossibile perdere una partita così. E’ un momento difficile per noi. Perdiamo troppe partite e nel calcio quando ci sono le sconfitte perdi un po’ di fiducia. Ma le prestazioni contro il Celtic e oggi ci sono state. Prendiamo troppi gol. E’ difficile parlarne, mi sono arrabbiato tantissimo. Torneremo a Bologna, lavoreremo e torneremo sicuro”.

Foto: sito Bologna