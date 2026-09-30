Fenucci: “Nuovo stadio Bologna? Investimento importante per la città”

30/09/2026 | 23:25:34

Bolognafiere e il Bologna hanno sciolto le riserve sulla realizzazione dell’impianto del club emiliano: “È un investimento importante e sarà necessaria, oltre all’impegno di BolognaFiere e di Joey Saputo, la partecipazione di investitori che condividano la stessa visione per lo sviluppo della città”, ha detto l’ad del Bologna Claudio Fenucci all’Ansa. Questo il comunicato del Bologna: “35mila posti, copertura mobile, campo movimentabile, investimento da 300 milioni di euro: obiettivo completamento dei lavori 2031 e i primi approfondimenti consentono di dare avvio alla fase operativa del progetto, che sarà trasmesso alla Figc”.

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