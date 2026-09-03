Fenucci: “Cessioni nate con lo scopo di sanare la situazione finanziaria. Rowe? Abbiamo provato a tenerlo”

03/09/2026 | 11:31:29

L’ad del Bologna Claudio Fenucci ha parlato in conferenza stampa: “Uscendo dal percorso delle coppe e dai ricavi che ne derivano, quest’anno abbiamo dovuto fronteggiare un problema: la squadra era più costosa rispetto ai ricavi che generava e c’era il problema di come finanziare questa stagione. Le operazioni dunque, esclusa quella di Rowe, sono nate con lo scopo di sanare la situazione finanziaria del club. Abbiamo ambizioni e vogliamo mantenere il clima di entusiasmo che ci ha accompagnato. La gestione della situazione di Rowe non aveva questa finalità ma è nata dopo aver fatto diversi tentativi per convincere il ragazzo a rimanere: aveva mostrato nervosismo già dal ritiro. Abbiamo capito che la gestione del ragazzo sarebbe stata complicata e abbiamo preferito cederlo all’Atalanta. Su l’acquisto di Mbangula non capisco i dubbi sulle formule: molti club acquistano in prestito. L’obiettivo è vincere in questa stagione, non possiamo già pensare alla successiva. In questi ultimi 4 anni abbiamo costruito squadre molto più costose di quello che il Bologna genera”.

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