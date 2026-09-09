Felici, rottura del legamento crociato anteriore. Il comunicato del Cagliari

09/09/2026 | 11:46:33

La sfortuna ha colpito, ancora una volta, Mattia Felici. L’ala del Cagliari è uscita tra le lacrime durante l’ultima partita giocata in casa contro il Lecce, facendo temere il peggio a meno di un anno dal terribile infortunio al crociato. Gli esami svolti questa mattina a Villa Stuart hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore.

Il comunicato del Cagliari: “A seguito del trauma distorsivo al ginocchio destro riportato in occasione della gara Cagliari-Lecce, Mattia Felici ha svolto nella mattinata odierna accertamenti diagnostici ed esami strumentali presso la clinica Villa Stuart di Roma, che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore.

Il calciatore verrà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni”.

Foto: Instagram Cagliari