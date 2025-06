Fazzini-Fiorentina: ci siamo! Svolta in tre giorni, i dettagli nel weekend

20/06/2025 | 20:10:00

Jacopo Fazzini vede viola, la Fiorentina deve soltanto formalizzare i dettagli. E vi abbiamo già anticipato, nel pomeriggio, che il weekend in arrivo sarà quello giusto per formalizzare l’operazione. Un affare da circa 10 milioni più bonus, una trattativa che si è consumata in tre giorni: mercoledì scorso avevamo svelato come i viola fossero in una ristrettissima lista di candidati per il centrocampista offensivo dell’Empoli classe 2003. Tra ieri e oggi abbiamo aggiunto il resto, tenendo comunque conto che il club di Commisso aveva acceso i fari su Fazzini addirittura lo scorso 18 dicembre. Non ci sono più dubbi o incertezze, mancano soltanto i passaggi formali: Fazzini nuovo rinforzo per la Fiorentina firmata Pioli.

Foto: instagram Fazzini