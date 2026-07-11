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Fazzini-Cagliari, che contropiede! Rivoluzione a centrocampo

11/07/2026 | 21:15:55

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Un contropiede in piena regola, quello per Fazzini al Cagliari. Ve lo abbiamo anticipato in tempo reale, sono arrivate conferme, la formula – come raccontato – è quella proposta dalla Fiorentina al Parma, prestito con diritto di riscatto per una cifra sotto i 10 milioni. Fazzini è pronto per il Cagliari, all’interno di una rivoluzione a centrocampo che prevedeva l’arrivo di Winks, come svelato in tempi non sospetti. Il Cagliari ha saputo organizzarsi dopo la cessione di Gaetano all’Atalanta. E il mercato non finisce certo qui…
Foto: Instagram Fazzini