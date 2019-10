Favre: “Conte ha ragione, non è una finale. Inter molto forte. Reus fuori, c’è Sancho”

Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions con l’Inter: “Burki come sta? Ancora non lo sappiamo, vedremo dopo la rifinitura. Ieri stava meglio ma ancora non abbiamo certezze in merito. Conte ha detto che non è una finale ed è giusto, può succedere ancora di tutto. Reus non sarà dei nostri, aveva già un’infezione nei giorni scorsi e oggi non se l’è sentita di venire qua con noi. Hummels? Ha giocato bene nelle ultime gare. Siamo molto contenti di averlo in squadra. Alcacer e Reus fuori? Io mi concentro solo su quelli che ci sono. Loro sono forti ma purtroppo non sono con noi. Sanche adesso è di nuovo con noi, dopo la multa dell’ultimo fine settimana. Mancano 4 partite, può succedere tanto ma per noi è importante la gara di domani. L’Inter è molto forte, ha giocato benissimo contro la Juve e pure col Sassuolo. L’abbiamo seguita e la consociamo bene. E’ una squadra forte, sa difendere bene, ma ogni squadra ha le proprie pecche”.

Foto: Borussia Dortmund sito ufficiale